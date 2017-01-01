Захисника «Динамо» Хачеріді переведено в дубль

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Головний тренер киян Сергій Ребров не знаходить гравцеві місце в основній команді

Тренерський штаб «Динамо» відправив Євгена Хачеріді в дублюючий склад команди. Сьогоднішнє тренування 29-річний захисник провів саме в дублі.



Раніше Хачеріді не потрапив у заявку «Динамо» на матч із «Зорею» (2:1). Причиною цього стало небажання футболіста тренуватися на повну силу, через що у нього виник конфлікт із наставником «біло-синіх» Сергієм Ребровим. Гравець наполягав на тому, що у нього травма і він не може тренуватися на повну силу. Контракт Хачеріді з «Динамо» закінчується влітку 2017-го, і, швидше за все, він піде з команди вільним агентом.

Джерело: sport.ua