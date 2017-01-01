Захисник «Динамо» Хачеріді травмувався і вибув на 4–6 тижнів

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Гравець отримав пошкодження у товариській грі з полтавською «Ворсклою»

У контрольному матчі «Динамо» – «Ворскла», що відбувся в Києві 25 березня, захисник Євген Хачеріді в середині першого тайму через отримане ушкодження достроково завершив гру, повідомляє ФК «Динамо». На 17-й хвилині гравець пішов у жорсткий стик з форвардом « Ворскли» Артуром Загорульком, після якого не зміг піднятися. Проведена МРТ та інші медичні обстеження показали, що у Євгена розтягнення внутрішніх бічних зв'язок колінного суглоба. На відновлення знадобиться від чотирьох до шести тижнів.

Відсьогодні динамівець проходить інтенсивну реабілітацію під наглядом клубних лікарів і фізіотерапевтів в медико-реабілітаційному комплексі в Конча-Заспі.

Джерело: УНІАН