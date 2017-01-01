Захисник польського «Леха» у кроці від переходу в київське «Динамо»

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Томаш Кадар хоче поповнити ряди столичного клубу

Захисник польського «Леха» (Познань) Томаш Кадар в кроці від переходу в київське «Динамо», повідомляє SportArena з посиланням на Przegladsportowy.pl. Переговори між «Лехом» і київським клубом близькі до завершення. За захисника біло-сині заплатять полякам 2,5 мільйона євро.

Перехід футболіста відбудеться відразу ж після повернення президента «Динамо» Ігоря Суркіса, який повинен підтвердити трансфер. Повідомляється, що київський клуб має намір продати захисника Домагоя Віду. Це дозволить зберегти частину зарплатної відомості після придбання Кадара. Окрім киян у гравці зацікавлений також «Бірмінгем», який йде на 12-му місці в турнірній таблиці англійского Чемпіоншіпа. Футболіст свого часу виступав на Туманному Альбіоні. У 18 років він підписав контракт з «Ньюкаслом», але пробитися в основу не зумів, зігравши за 4 роки лише 18 поєдинків. Також в його активі виступ в Англії за «Хаддерсфілд».

Раніше повідомлялося про те, що киянам вдалося домовитися з керівництвом польського клубу з приводу трансферу гравця. У той же час, «Лех» встиг знайти заміну угорцю в особі захисника Володимира Костевича, а також веде переговори з італійським «Асколі» з приводу Блажея Аугустина. Раніше «Динамо" залишив лівий захисник Євген Макаренко.

Цю позицію, як і місце в центрі оборони може закрити Кадар. У поточному сезоні на рахунку 27-річного захисника 19 матчів за поляків у всіх турнірах. У разі придбання Кадара, він стане другим гравцем, який перейшов з «Леха» у «Динамо».

Першим був форвард Лукаш Теодорчик, який був придбаний влітку 2014-го за 4 мільйони євро.

Джерело: УНІАН