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Чемпіон України програв французькому «Монпельє» за сумою двох матчів

У французькому Монпельє завершився матч стикового раунду плей-офф Ліги чемпіонів EHF (Європейська гандбольна федерація), в якому «Монпельє» приймав запорізький «Мотор» і зіграв внічию 29:29, перемігши за сумою двох матчів із загальним рахунком 65:63.

Перший матч, що відбувся тиждень тому в Запоріжжі, завершився з рахунком 34:36 на користь французів. Сьогодні на майданчику точилася переважно рівна боротьба.

Господарі з мінімальною перевагою виграли перший тайм (14:13), і з такою ж різницею поступилися у другій. Але, гостьової нічиєї виявилося недостатньо для команди із Запоріжжя для успіху за сумою двох ігор.

Найрезультативнішими гравцями у складі «Мотора» стали Артем Козакевич (8 голів) і українець, який виступає за збірну Росії, Сергій Шельменко (5).

Таким чином, «Мотор» завершив виступи в Лізі чемпіонів сезону 2016/17.

Джерело: УНІАН