Заради бою Кличко – Джошуа місткість «Уемблі» збільшили до 90 тисяч місць

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Майбутній бій побив черговий рекорд популярності.

Неймовірний ажіотаж навколо майбутнього бою Ентоні Джошуа з Володимиром Кличком змусив мера Лондона Садіка Хана дати добро на збільшення відвідуваності стадіону «Уемблі» до 90 тисяч місць, повідомляє Братство Кличко.

Організатори бою Джошуа – Кличко все-таки переконали мера Лондона в необхідності збільшити місткість головного стадіону Великобританії на цей поєдинок. Кількість глядацьких місць збільшать на 10 тисяч і це буде найбільша глядацька аудиторія в післявоєнній історії британського боксу: востаннє 90 000 глядачів збиралися на поєдинок Лена Гарві з Джеком Макевоєм в 1939 році.



«Я не можу дочекатися бою року в Лондоні, і це фантастика, що саме на «Уемблі» буде встановлено післявоєнний рекорд відвідуваності, — зазначив Садік Хан в інтерв'ю британській «Стандард». – Вдячний нашим партнерам, які, як і я, визнали важливість бою, перейнялися цією епічною розбіркою кращих бійців в суперважкій вазі і зробили все, щоб поєдинок пройшов на високому рівні. Думаю, що цей бій стане тільки початком організації нашим містом ще більш значущих поєдинків у майбутньому». Нова, вже третя за рахунком партія квитків – на нові 10 00 місць, за даними ЗМІ, надійде у продаж 1-го лютого.

Вартість квитків складе 40, 60 і 80 фунтів. Бажаючим придбати «тікети» треба бути максимально швидкими і активними: виходячи з попереднього досвіду, час продажу навряд чи складе більше години.







Джерело: УНІАН