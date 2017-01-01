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    Завдяки хет-трику Роналду «Реал» знищив «Атлетико»

    • Сьогодні, 00:25
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    «Вершкові» майже гарантували собі вихід у фінал Ліги чемпіонів

    В першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів мадридський «Реал» обіграв земляків з «Атлетико» 3:0.

    Героєм у складі «вершкових» знову став португалець Кріштіану Роналду, який оформив хет-трик. Роналду відкрив рахунок вже на 10-й хвилині, забивши головою після подачі Каземіро.

    У другій половині зустрічі лідер «Реала» продовжив свій бенефіс. На 73-й хвилині пройшов пас від Бензема і Роналду забив другий м'яч. На 86-й хвилині чергова атака господарів завершилася пасом Лукаса Васкеса на Роналду, який знову був точний.

    Перемога 3:0 майже гарантує «Реалу» путівку у фінал. Повторний матч між «Атлетико» і «Реалом» відбудеться 10 травня на полі команди Дієго Сімеоне. 

    Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Першйи матч

    «Реал» - «Атлетико» - 3:0

    Голи: Роналду (10), Роналду (73), Роналду (86).


    футбол спорт Ліга чемпіонів
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