Збірна Аргентини з футболу може розмістити тренувальний табір перед ЧС-2018 в Україні

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Посол Аргентини в Україні обговорив таку перспективу з президентом ФФУ Андрієм Павелком

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко провів робочу нараду у Будинку футболу з послом Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо. Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Під час зустрічі обговорювалася перспектива проведення товариського матчу між національними збірними України та Аргентини. Також Павелко та Алонсо обговорили можливість організації в Україні тренувального табору для збірної Аргентини напередодні фінальної частини чемпіонату світу з футболу-2018. «Ідея організації тренувального табору в Україні сприйнята з великим ентузіазмом нашими аргентинськими колегами.

Зараз продовжуються переговори між ФФУ та Асоціацією футболу Аргентини щодо цього питання. Його вирішення, серед іншого, залежатиме і від успіхів збірної цієї країни в кваліфікації до ЧС-2018», - розповів Андрій Павелко. Щодо перспективи організації тренувального табору для збірної Аргентини в Україні пан Алонсо зазначив, що «це було б фантастично».

«Рішення, звичайно ж, прийматиме Асоціація футболу Аргентини. Але я буду наполегливо працювати, щоб аргентинська федерація вирішила організувати такий табір в Києві чи іншому місті України», - відзначив Альберто Хосе Алонсо.







Джерело: FFU