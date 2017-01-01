Збірна Камеруну стала переможцем Кубку африканських націй

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Збірна Камеруну стала переможцем 31-го розіграшу Кубка африканських націй, який проходив в Габоні

У фіналі камерунці обіграли Єгипет з рахунком 2:1 і стали п'ятиразовим володарем кубка, передає LB.ua. Єгипет першим забив, коли гравець «Арсеналу» Мохамед Ельнені вразив ближній кут воріт збірної Камеруну. Але у другому таймі спочатку Ніколи Нкулу зрівняв рахунок на 59-й хвилині, а на 88-й хвилині Венсан Абубакар забив переможний гол.



Єгипет на шляху до фіналу виграв групу D, випередивши Гану, Уганду і Малі. В 1/4 фіналу «Фараони» обіграли Марокко (1:0), а в півфіналі - Буркіна-Фасо (1:1, по пен. - 4:3). Камерун був другим у групі А, випередивши Гвінеї-Бісау і Габон, але пропустивши вперед Буркіна-Фасо. У плей-офф «Леви» обіграли Сенегал (0:0, по пен. - 5:4), а в 1/2 фіналу - Гану (2:0).

Кубок африканських націй - головне змагання національних збірних, що проходить під егідою Африканської конфедерації футболу. На відміну від чемпіонатів Європи, африканський кубок проводиться раз у два роки. Попереднім чемпіоном Африки була збірна Кот-Д'івуару, але вона покинула КАН-2017 ще на груповому етапі.





