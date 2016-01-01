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    Збірна Росії уникнула дискваліфікації з міжнародних змагань з біатлону

    • Сьогодні, 13:48
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    Союз біатлоністів Росії добровільно відмовився від проведення в РФ етапу Кубка світу та чемпіонату світу серед юніорів

    Міжнародний союз біатлону (IBU) прийняв рішення не усувати всіх російських біатлоністів від міжнародних змагань у зв'язку з підозрою росіян в масовому вживанні допінгу. Про це повідомляє прес-служба організації. Разом з тим, IBU прийняла рішення дискваліфікувати двох неназваних російських біатлоністів, а також відкрити розслідування щодо Союзу біатлоністів Росії (СБР) та ще 29 спортсменів з РФ.

    Зазначимо, що за кілька хвилин до оголошення рішення IBU стало відомо про те, що СБР добровільно відмовився від проведення етапу Кубка світу в Тюмені, а також чемпіонату світу серед юніорів в Острові.

    Нагадаємо, раніше спеціальна комісія WADA на чолі з Річардом Маклареном заявила про підозру 31 російського біатлоніста у вживанні допінгу.

    Після цього ряд країн, а також низка провідних біатлоністів світу закликали дискваліфікувати російських спортсменів, а також скасувати етап Кубка світу в Тюмені.

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