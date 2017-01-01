Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з легкої атлетики

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До складу української делегації увійшло 32 атлети

Став відомий склад збірної України з легкої атлетики, яка 3-5 березня у Белграді (Сербія) візьме участь в чемпіонаті Європи у приміщенні.

До складу української делегації увійшло 32 атлети (12 чоловіків та 20 жінок) та 11 офіційних осіб.

Жінки: Вікторія Кащеєва, Олеся Повх, Ольга Бібік, Тетяна Мельник, Анастасія Бризгіна, Джойс Коба, Ольга Ляхова, Аанастасія Ткачук, Олена Сідорська, Ганна Плотіцина, Олена Яновська, Юлія Чумаченко, Юлія Левченко, Оксана Окунєва, Марина Бех, Марина Килипко, Анна Венгрус, Руслана Цихоцька, Ольга Голодна, і Аліна Шух.

Чоловіки: Володимир Супрун, Євген Гуцол, Данило Даниленко, Олексій Поздняков, Володимир Киц, Сергій Копанайко, Артем Шаматрин, Олександр Баранніков, Владислав Мазур, Сергій Никифоров та Павло Безніс.

Зауважимо, що на даний момент в листі очікування знаходяться Марина Килипко та її тренер Віктор Шевцов – 23 лютого ЄА має підтвердити, чи потрапляє українка "за добиранням" до переліку учасниць чемпіонату Європи.