Збірна України перемогла у технічній програмі на етапі Світової серії в Канаді
- Сьогодні, 17:42
-
Розсилка
Це третє золото збірної України з синхронного плавання на цих змаганняхЗбірна України продовжує свої вдалі виступи на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто.
Чергову золоту медаль наші синхроністки здобули у технічній програми.
Ганна Волошина, Єлизавета Яхно, Марина та Владислава Алєксєєви, Олександра Кашуба, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Яна Нарєжная, Ксенія Сидоренко та Валерія Апрелєва показали результат 90.5914 балів, обійшовши Канаду - 87.3525 балів.
Нагадаємо, раніше українка Волошина , та дует Волошина-Яхно завоювали золото на етапі Світової серії в Канаді
Джерело: champion.com.ua