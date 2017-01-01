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    Збірна України перемогла у технічній програмі на етапі Світової серії в Канаді

    • Сьогодні, 17:42
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    Це третє золото збірної України з синхронного плавання на цих змаганнях

    Збірна України продовжує свої вдалі виступи на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто.

    Чергову золоту медаль наші синхроністки здобули у технічній програми.

    Ганна Волошина, Єлизавета Яхно, Марина та Владислава Алєксєєви, Олександра Кашуба, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Яна Нарєжная, Ксенія Сидоренко та Валерія Апрелєва показали результат 90.5914 балів, обійшовши Канаду - 87.3525 балів.

    Нагадаємо, раніше українка Волошина , та дует Волошина-Яхно завоювали золото на етапі Світової серії в Канаді

    Джерело: champion.com.ua

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