Збірна України перемогла у технічній програмі на етапі Світової серії в Канаді

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Це третє золото збірної України з синхронного плавання на цих змаганнях

Збірна України продовжує свої вдалі виступи на четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання в Торонто.

Чергову золоту медаль наші синхроністки здобули у технічній програми.

Ганна Волошина, Єлизавета Яхно, Марина та Владислава Алєксєєви, Олександра Кашуба, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Яна Нарєжная, Ксенія Сидоренко та Валерія Апрелєва показали результат 90.5914 балів, обійшовши Канаду - 87.3525 балів.

Нагадаємо, раніше українка Волошина , та дует Волошина-Яхно завоювали золото на етапі Світової серії в Канаді

Джерело: champion.com.ua