Збірна України посіла п'яте місце на етапі Кубка світу з фехтування на шаблях

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У Барселоні відбувся етап Кубка світу з фехтування на шпагах серед жінок в індивідуальному та командному турнірі

У командних змаганнях збірна України в складізупинилася на 5-му місці в загальному медальному заліку.

В 1/8 основної сітки українки перемогли японок з рахунком 45:37, а в наступному турі зустрілися з китаянками. У передостанньому бою Пантелєєва — Сян українська шпажистка зуміла завдати 14 уколів, в той час як її суперниця — лише 5. Таким чином, українці вдалося скоротити відставання від суперниць до 2 уколів — 38:40, але цього не вистачило для перемоги. В останньому поєдинку Кривицька — Сунь досвідчена китаянка не дала українкам відігратися і завершила зустріч із рахунком 45:42 на користь збірної Китаю.

У боротьбі за 5-8 місце Ф.Бежура, О.Кривицька, А.Почкалова і К.Пантелєєва спочатку здобули гору над командою Швейцарії (45:33), а після перемогли італійок (41:36) на чолі з їхнім лідером Росселлою Фіамінго, яка є срібним призером Ріо-2016.

Додамо також, в індивідуальному турнірі А.Почкалова та О.Кривицька пробилися до 1/8 фіналу і в підсумку посіли 12 і 14 місця відповідно.

Джерело: УНН