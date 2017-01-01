Збірна України потрапила у десятку найсильніших загальнокомандного заліку Універсіади

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На рахунку наших спортсменів 9 нагород різного гатунку

В Алмати (Казахстан) завершилася зимова Універсіада, де збірна України завоювала 9 нагород і увійшла в 10-ку найсильніших загальнокомандного заліку, повідомляє офіційний сайт змагань. На рахунку українських спортсменів-студентів 2 золота, 3 срібла та 4 бронзи.