Збірна України програла Хорватії у матчі відбору на ЧС-2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда Андрія Шевченка програла перший матч у відбірковому циклі Чемпіонату світу

У матчі кваліфікації на ЧС-2018 збірна Хорватії обіграла команду України з рахунком 1:0.

Єдиний гол зустрічі на 38-й хвилині забив екс-форвард дніпровського «Дніпра» Нікола Калініч після подачі п'ятою Івана Ракітіча.

У першому таймі збірна України намагалась володіти м'ячем, щоправда, без гострих дій в атаці. На 18 хв матчу у площину воріт пробивав Андрій Ярмоленко, однак удар парирував голкіпер хорватів Даніель Субашич. Також можливість зрівняти рахунок мав Євген Коноплянка, який на 41 хв зустрічі сильно пробив зі штрафного, однак прямо в руки голкіперу.

Другий тайм українці розпочали активніше, але знову без моментів. На 78 хв зустрічі Євген Коноплянка знову пробив зі штрафного, однак Андрій Ярмоленко невдало спрацював на добивання і пробив вище воріт.

Таким чином збірна України зазнала першої поразки у кваліфікації на чемпіонат світу у 2018 році. Раніше команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Ісландією (1:1) та Туреччиною (2:2), а потім обіграла Косово (3:0) та Фінляндію (1:0).

Відбір до ЧС-2018, група I, 5 тур

Хорватія – Україна – 1:0

Гол: Калініч, 40