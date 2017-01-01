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    Збірна України проведе відкрите тренування у Києві

    • Сьогодні, 18:03
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    5 червня команда Андрія Шевченка відправиться в Австрію на матч з Мальтою

    Збірна України 2 червня проведе відкрите тренування перед глядачами на НСК «Олімпійський».

    Потім підопічні Андрія Шевченка продовжать підготовку в столиці України, а 5 червня команда відправиться в Австрію на матч з Мальтою.

    Нагадаємо, у своєму останньому матчі відбіркового етапу ЧС-2018 збірна України в Загребі поступилася команді Хорватії з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на «Максимірі» забив екс-гравець «Дніпра» Нікола Калініч. Після п'яти турів збірна України знаходиться на третьому місці в групі, пропустивши вперед Хорватію та Ісландію.

    Наступний матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 червня на виїзді проти збірної Фінляндії, а 6 червня українська команда зіграє товариський матч проти Мальти.

    Джерело: Команда

    футбол Збірна України Андрій Шевченко
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