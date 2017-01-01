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    Збірна України з футзалу програла команді Іспанії у другому матчі в Києві

    • Сьогодні, 09:19
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    Українці вигравали по ходу гри з рахунком 2:0

    У київському Палаці спорту завершився другий товариський матч за участю збірної України проти діючих чемпіонів Європи команди Іспаінії, повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України. Гра завершилася з рахунком 2:4.  Нагадаємо, що матч напередодні завершився з рахунком 1:1.

    Україна – Іспанія – 2:4

    Голи: Журба (9), Корсун (34) – Рафа Усін (37, 39), Айкардо (40, 40)

    Україна: Ципун – Дзюба, Бондар, Білоцерківець, Журба – Разуванов, Корсун, Шотурма, Мик. Грицина – Д. Сорокін, Педяш

    Іспанія: Карлос Баррон (Хуанхо, 21) – Ортіс, Толра, Адольфо, Рафа Усін – Алекс, Пола, Хоселіто Фернандес, Бебе – Хоселіто Масіас, Давід Гарсія, Айкардо Попередження: Д. Сорокін (17), Дзюба (17) – Давід Гарсія (17) , Алекс (28) 


    Джерело: УНІАН

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