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    Збірна України з футзалу зберегла місце у топ-5 рейтингу УЄФА

    • Сьогодні, 13:26
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    Наша команда виграла всі матчі відбіркового турніру до Євро-2018 в Києві

    Союз європейських футбольних асоціацій опублікував новий рейтинг національних збірних з футзалу, в якому збірна України зберегла 5-те місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Підопічні Олександра Косенка виграли всі три матчі відбіркового турніру до Євро-2018, який проходив у київському Палаці спорту.

    Зокрема, наша команда обіграла збірну Хорватії (2:1). При цьому всі сім збірних, які очолюють рейтинг УЄФА, стали переможцями своїх груп і володарями путівок на Євро. І лише дві команди не зуміли набрати максимальну кількість очок – команди Іспанії та Італії по разу зіграли внічию.

    Рейтинг УЄФА (топ-10)

    1. Іспанія – 1872 

    2. Росія – 1762

    3. Італія – 1608

    4. Португалія – 1582

    5. УКРАЇНА – 1500

    6. Казахстан – 1462

    7. Азербайджан – 1445

    8. Хорватія – 1427

    9. Словенія – 1387

    10. Сербія – 1362

    Джерело: УНІАН

    спорт Збірна України
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