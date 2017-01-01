Збірна України з футзалу зберегла місце у топ-5 рейтингу УЄФА

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Наша команда виграла всі матчі відбіркового турніру до Євро-2018 в Києві

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував новий рейтинг національних збірних з футзалу, в якому збірна України зберегла 5-те місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Підопічні Олександра Косенка виграли всі три матчі відбіркового турніру до Євро-2018, який проходив у київському Палаці спорту.

Зокрема, наша команда обіграла збірну Хорватії (2:1). При цьому всі сім збірних, які очолюють рейтинг УЄФА, стали переможцями своїх груп і володарями путівок на Євро. І лише дві команди не зуміли набрати максимальну кількість очок – команди Іспанії та Італії по разу зіграли внічию.

Рейтинг УЄФА (топ-10)

1. Іспанія – 1872

2. Росія – 1762

3. Італія – 1608

4. Португалія – 1582

5. УКРАЇНА – 1500

6. Казахстан – 1462

7. Азербайджан – 1445

8. Хорватія – 1427

9. Словенія – 1387

10. Сербія – 1362

Джерело: УНІАН