Збірна України з хокею поступилася Угорщині в першому матчі чемпіонату світу

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П'яту вирішальну шайбу угорці закинули у порожні ворота збірної України за 11 секунд до кінця поєдинку

Сьогодні в Києві стартував чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А. У стартовій грі зустрілися збірні України та Угорщини. Команда Олександра Савицького продемонструвала бійцівські якості і хорошу комбінаційну гру, але поступилася в першому поєдинку чемпіонату з рахунком 3:5.

Після невеликої розвідки українці першими відкрили рахунок в стартовому періоді - відзначився Сергій Кузьмик, втім, угорці ще до першої перерви зрівняли рахунок. У другому періоді вийшли вперед вже гості, але потім Микита Буценко закинув шайбу після помилки воротаря суперників, реалізувавши більшість. А незабаром господарі навіть вийшли вперед: збірна України продавила захисні порядки угорців, і Буценко на п'ятачку виявився спритнішим за всіх, оформивши дубль.

У заключній 20-хвилинці українська команда не зуміла зберегти здобуту перевагу. В середині періоду за угорців відзначилися Сарауер і Дансеро. В останні дві хвилини "синьо-жовті" кинули всі сили, щоб здобути хоча б очко, прибравши з майданчика воротаря. Угорці вистояли, забивши наостанок у порожні ворота. Поразка збірної України - 3:5.

Україна - Угорщина - 3:5 (1:1; 2:1; 0:3)

Шайби: 1:0 - Кузьмик (13:48), 1:1 - Барталіш (Ерделі, 14:35), 1:2 - Ваш (Ерделі, Ширані, 20:19), 2:2 - Буценко (Катрич, 27:33), в більшості, 3:2 - Буценко (Лялька, 38:49), 3:3 - Сарауер (Верс, Когер, 50:41), 3:4 - Дансеро (Сарауер, Харі, 52:51), 3:5 - Харі (Галло, Сагерт, 59:49), в більшості, в порожні ворота.







Джерело: УНІАН