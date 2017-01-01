Збірна України з хокею програла другий матч на домашньому чемпіонаті світу

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Збірна України поступилася команді Польщі з рахунком 1:2

У київському Палаці спорту завершився матч другого туру чемпіонату світу з хокею, в якому збірна України програла команді Польщі.

Матч завершився з рахунком 1:2. Поляки відкрили рахунок у матчі за 4 секунди до закінчення першого періоду, коли точний кидок вдався Томашу Малашинскі. Він завершив комбінацію за участю Гжегожа Пасьюта і Патріка Вронкі.

В кінцівці другого періоду, на 39-й хвилині, Роман Благий після подачі Сергія Кузьмика зрівняв рахунок в матчі - 1:1. Але, в третьому періоді, на 47-й хвилині, Дамьян Капіца після комбінації за участю Мацея Кручика і Крістіана Дзюбінскі, забив переможний гол - 1:2.

Таким чином, українська команда програла другий матч поспіль в основний час і не має жодного очка в турнірній таблиці.

В іншому матчі сьогодні збірна Південої Кореї сенсаційно перемогла фаворита чемпіонату команду Казахстану з рахунком 5:2.

Турнірне становище: 1. Південна Корея - 6 очок. 2-4.Угорщина, Польща, Казахстан - 3, 5-6. Австрія та Україна - 0.



