Збірна України з хокею розпочала другий збір у рамках підготовки до домашнього ЧС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом збір включатиме в себе три тренувальних дні , а також участь у міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge в польському місті Катовіце

Національна збірна команда України розпочала другий у цьому сезоні навчально-тренувальний збір з підготовки до чемпіонату світу 2017 року, який відбудеться в Києві, повідомляє прес-служба ФХУ. У неділю ввечері частина команди провела тренування на льоду арени «Термінал» у Броварах. В понеділок вранці до табору команди прибули гравці «Донбасу» та «Кривбасу», які в неділю грали один проти одного в рамках чемпіонату УХЛ. Загалом збір включатиме в себе три тренувальних дні (неділя, два льодових заняття в понеділок та одне у вівторок), а також участь у міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge в польському місті Катовіце. Суперниками української команди на турнірі в Польщі стануть збірні Польщі, Словенії та Італії. Тренерський штаб запросив на навчально-тренувальний збір 28 виконавців. Серед них є ряд потенційних новачків, які ніколи не одягали синьо-жовтий светр національної збірної.

Серед викликаних виконавців 27 представляють національний чемпіонат. Є у складі команди і легіонер із Чехії – Назар Бабчук. Участь у навчально-тренувальному зборі візьмуть троє голкіперів, 11 захисників та 14 нападаючих. У зв’язку із травмою Всеволода Толстушка до табору національної збірної викликано захисника донецького «Донбасу» Павла Тарана.

Список викликаних на начально-тренувальний збір: Воротарі: Едуард Захарченко (ХК «Кременчук»), Богдан Дьяченко («Донбас»), Андрій Безхлібний («Кривбас») Захисники: Віталій Андрейків, Володимир Варивода, Дмитро Ігнатенко, Денис Ісаєнко, Олексій Мельников, Володимир Романенко (всі – ХК «Кременчук»), Володимир Алексюк, Денис Петрухно, Олександр Побєдоносцев, Павло Таран (всі – «Донбас»), Назар Бабчук («Чеське Будейовіце U20», Чехія) Нападаючі: Сергій Бабинець («Білий Барс»), Артем Бондарєв, Нікіта Буценко, Віктор Захаров, Віталій Лялька, Дмитро Німенко, Шаміль Рамазанов, Володимир Чердак, Олег Шафаренко (всі – «Донбас»), Владислав Гаврік, Артем Гніденко, Сергій Кузьмік, Юрій Петранговський, Дмитро Чернишенко (всі – ХК «Кременчук»)



