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    Збірна України з хокею вилетіла у третій дивізіон ЧС

    • Вчора, 23:45
    • Розсилка

    Збірна України зазнала четвертої поразки на чемпіонаті світу

    Збірна України з хокею зазнала четвертої поразки в чотирьох матчах чемпіонату світу в Дивізіоні 1А, який проходить в Києві.

    У своєму передостанньому поєдинку на турнірі українці поступилися команді Казахстану з рахунком 2:4.

    На 4-й хвилині зустрічі лідер казахської збірної Доус відкрив рахунок у матчі. Ще одну шайбу гопсодарі чемпіонату пропустили перед самою перервою - відзначився Сен-П'єр.

    Другий період був за українською командою. Протягом двох хвилин господарі зрівняли рахунок: на 35-й хвилині шайбу закинув Німенко, а на 36-й - Бабинець.

    Втім, в заключному періоді українці знову пропустили дві шайби. У підсумку перемога Казахстану з рахунком 4:2.

    Раніше вже повідомляли, що українська команда програла третій матч на чемпіонаті світу.

    Казахстан - Україна - 4:2 (2:0; 0:2; 2:0)

    Шайби: 1:0 - Доус (Семенов, Боченскі, 03:21), 2:0 - Сен-П'єр (Боченскі, Бойд, 19:59), в більшості, 2:1 - Німенко (Побєдоносцев, Лялька, 14:25), 2:2 - Бабинець (Катрич, Варивода, 15:16), 3:2 - Михайліс (Старченко, 01:59), 4:2 - Боченскі (Доус, 17:04), у більшості. 

    Турнірне становище: 1. Корея - 9 очок (3 гри), 2. Казахстан - 8 (4), 3. Австрія - 6 (3), 4. Польща - 4 (3), 5. Угорщина - 3 (3), 6. Україна - 0 (4).

    спорт Збірна України
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