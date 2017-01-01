Збірна України з хокею вилетіла у третій дивізіон ЧС

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Збірна України зазнала четвертої поразки на чемпіонаті світу

Збірна України з хокею зазнала четвертої поразки в чотирьох матчах чемпіонату світу в Дивізіоні 1А, який проходить в Києві.

У своєму передостанньому поєдинку на турнірі українці поступилися команді Казахстану з рахунком 2:4.

На 4-й хвилині зустрічі лідер казахської збірної Доус відкрив рахунок у матчі. Ще одну шайбу гопсодарі чемпіонату пропустили перед самою перервою - відзначився Сен-П'єр.

Другий період був за українською командою. Протягом двох хвилин господарі зрівняли рахунок: на 35-й хвилині шайбу закинув Німенко, а на 36-й - Бабинець.

Втім, в заключному періоді українці знову пропустили дві шайби. У підсумку перемога Казахстану з рахунком 4:2.

Раніше вже повідомляли, що українська команда програла третій матч на чемпіонаті світу.

Казахстан - Україна - 4:2 (2:0; 0:2; 2:0)

Шайби: 1:0 - Доус (Семенов, Боченскі, 03:21), 2:0 - Сен-П'єр (Боченскі, Бойд, 19:59), в більшості, 2:1 - Німенко (Побєдоносцев, Лялька, 14:25), 2:2 - Бабинець (Катрич, Варивода, 15:16), 3:2 - Михайліс (Старченко, 01:59), 4:2 - Боченскі (Доус, 17:04), у більшості.

Турнірне становище: 1. Корея - 9 очок (3 гри), 2. Казахстан - 8 (4), 3. Австрія - 6 (3), 4. Польща - 4 (3), 5. Угорщина - 3 (3), 6. Україна - 0 (4).