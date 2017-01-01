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    Збірна України з хокею з м'ячем програла перший матч чемпіонату світу

    • Сьогодні, 10:56
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    Наша команда поступилася збірній Монголії

    У Сандвікені (Швеція) стартував чемпіонат світу з хокею з м'ячем, де збірна України в першому матчі поступилася команді Монголії, повідомляє офіційний сайт турніру. Матч завершився з рахунком 6:9. У результативній грі українці ще першому таймі закинули 3 голи, але у відповідь пропустили сім м'ячів (3:7).

    Після перерви мінімальна перевага була на боці нашої команди, але збірна Монголії зуміла втримати перевагу в загальному рахунку.

    В іншому матчі групи А збірна Угорщини здолала команду Японії з великим рахунком 7:0.

    37-а першість світу з хокею з м'ячем проходить у шведському Сандвікені з 24 січня по 5 лютого 2017 року.


    Джерело: УНІАН

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