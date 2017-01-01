  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України з регбі програла п'ятий поспіль матч чемпіонату Європи з регбі

    • Сьогодні, 19:43
    • Розсилка

    Українці поступилися команді Португалії з рахунком 7:31

    В Одесі завершився матч чемпіонату Європи з регбі у другому за значущістю Дивізіоні Трофі, де збірна України приймала команду Португалії і програла, повідомляє офіційний сайт змагань.

    Гра завершилася з рахунком 7:31. Таким чином, наша команда програла п'ятий матч поспіль - всі ігри першого кола змагань.

    Раніше українці програли командам Польщі (0:22), Нідерландів (12:54), Молдови (15:54) і Швейцарії (18:54).

    Таким чином, українці посідають останнє місце в турнірній таблиці Дивізіону Трофі (0 очок).


    Збірна України українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ