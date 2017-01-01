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    Збірна України з тенісу зіграє з Ізраїлем за право залишитися в Першій групі Кубка Девіса

    • Сьогодні, 20:06
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    Матч відбудеться на кортах суперника 15-17 вересня

    Чоловіча збірна України з тенісу проведе матч плей-офф Кубка Девіса за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони проти команди Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт турніру. Матч відбудеться 15-17 вересня в Ізраїлі.

    Переможець цього матчу збереже за собою місце у другому за значущістю дивізіоні турніру після Світової групи. Переможений отримає ще один шанс залишитися в Першій групі. Паралельно буде проходити матч Австрія - Румунія, з невдахою якого і зіграє команда, що програла матч Ізраїль - Україна.

    Нагадаємо, що у минулі вихідні збірна України програла команді Португалії з рахунком 1:4 і втратила шанси вийти в плей-офф Світової групи - компанії 16 команд, які безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.


    Джерело: УНІАН

    теніс
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