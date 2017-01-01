Збірна України завоювала шість золотих медалей і посіла друге місце в загальному заліку ЧЄ зі стрільби

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Наші стрілки програли за загальною кількістю нагород лише збірній Росії

У словенському Мариборі завершився чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї, де спортсмени збірної України завоювали шість золотих медалей і посіли 2-ге загальнокомандне місце, повідомляє офіційний сайт змагань. В олімпійських видах програми наші спортсмени вибороли дві срібні нагороди.

У стрільбі з пістолета з 10 метрів Олена Костевич показала результат 239,5 бала програвши тільки Зорані Арунович з Сербії (246,9). А в стрільбі з пневматичної гвинтівки з відстані 10 метрів Олег Царьков набрав 247,7 бала, поступившись лише Володимиру Масленнікову з Росії (250,5 бала). По дві золоті медалі у Галини Авраменко, Ігоря Кизими і чоловічої команди у складі Ігор Кизима – Максим Бабушок – Данило Даниленко. Всі завойовані нагороди у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки по рухомих мішенях. Загалом на рахунку збірної України 6 золотих, 10 срібних і 2 бронзові медалі – 18 нагород.

У загальнокомандному заліку команда поступилася лише збірній Росії – 14-10-8, 32.

Чемпіонат Європи проходив у Мариборі з 6 по 12 березня.

Джерело: УНІАН