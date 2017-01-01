Збірна України зіграє з Німеччиною у плей-оф Світової групи Кубка Федерації з тенісу

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Матч відбудеться 22-23 квітня в Німеччині

Збірна України зіграє з командою Німеччини у плей-оф Світової групи Кубка Федерації з тенісу, повідомляє офіційний сайт турніру. Згідно з жеребкуванням, яке відбулося сьогодні, матч відбудеться в Німеччині. В трьох інших парах зійдуться команди: Франція – Іспанія, Росія – Бельгія, Словаччина – Нідерланди. Переможці цих матчів у наступному сезоні – 2018 виступлять у Світовій групі I, в компанії восьми найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують Кубок Федерації.

Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Австралії (3:1) в матчі Світової групи II турніру.