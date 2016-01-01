Збірні Аргентини та Бразилії можуть зіграти товариські матчі з Україною перед ЧС-2018

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Двом провідним південноамериканським збірним запропонували провести в Україні збір перед світовим футбольним форумом.

У 2018 році збірна України може провести товариські матчі з Аргентиною і Бразилією. Про це заявив президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. «ФФУ відправить адміністратора на переговори з Аргентиною і Бразилією. На 2017 рік календар зверстаний, тому в ньому провести матч неможливо.

А перед ЧС-2018 аргентинці та бразильці хотітимуть провести збір в Європі. ФФУ запропонувала їм провести збір в Україні. Хочемо спрацювати на випередження і домовитися про проведення товариських матчів у 2018-му», – сказав Павелко.







Джерело: Tribuna.com