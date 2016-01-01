Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати в повному складі
- Сьогодні, 17:40
-
Розсилка
Російські лижники згадуються в доповіді Річарда Макларена про допінг
Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань.
Російські лижники Олександр Легков, Максим Вилегжанін і Микита Крюков згадуються в доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном про застосування допінгу. Представник WADA Меггі Дюрант повідомила, що агентство зараз вивчає питання допінг-проб російських лижників. Чемпіонат світу з лижних гонок 2016 року відбудеться в Лахті.
Змагання розпочнуться 22 лютого. Нагадаємо, сьогодні Міжнародна федерація біатлону може дискваліфікувати окремих російських спортсменів або збірну Росії в повному складі з міжнародних змагань.
Джерело: УНІАН