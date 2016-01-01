Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати в повному складі

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Російські лижники згадуються в доповіді Річарда Макларена про допінг

Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань.



Російські лижники Олександр Легков, Максим Вилегжанін і Микита Крюков згадуються в доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном про застосування допінгу. Представник WADA Меггі Дюрант повідомила, що агентство зараз вивчає питання допінг-проб російських лижників. Чемпіонат світу з лижних гонок 2016 року відбудеться в Лахті.

Змагання розпочнуться 22 лютого. Нагадаємо, сьогодні Міжнародна федерація біатлону може дискваліфікувати окремих російських спортсменів або збірну Росії в повному складі з міжнародних змагань.







Джерело: УНІАН