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    Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати в повному складі

    • Сьогодні, 17:40
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    Російські лижники згадуються в доповіді Річарда Макларена про допінг

    Збірну Росії з лижних гонок можуть дискваліфікувати з міжнародних змагань.

    Російські лижники Олександр Легков, Максим Вилегжанін і Микита Крюков згадуються в доповіді незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном про застосування допінгу. Представник WADA Меггі Дюрант повідомила, що агентство зараз вивчає питання допінг-проб російських лижників. Чемпіонат світу з лижних гонок 2016 року відбудеться в Лахті.

    Змагання розпочнуться 22 лютого. Нагадаємо, сьогодні Міжнародна федерація біатлону може дискваліфікувати окремих російських спортсменів або збірну Росії в повному складі з міжнародних змагань.


    Джерело: УНІАН

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