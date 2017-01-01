Жіноча збірна України піднялася на третє місце в Кубку націй

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Наші біатлоністки утримують третє місце в заліку естафет

В Антхольці шостий етап Кубка світу з біатлону завершився жіночою естафетою. Перемогла збірна Німеччини, другою стала команда Франції, третьою – Італії. Українська команда зайняла четверте місце.

У Кубку націй жіноча збірна України (3749 очок) змістила з третього місця команду Чехії (3618). Лідерство зміцнила збірна Німеччини (4519) і випереджає команду Франції на 70 очок.

У заліку естафет збірна України зміцнилася на третьому місці (134), випереджаючи Норвегію, що йде четвертою, на 16 очок і поступаючись 28 очок, Франції, що займає друге місце. Очолює залік Німеччина (180), яка виграла всі три гонки сезону.

Джерело: segodnya.ua