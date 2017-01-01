  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Жіноча збірна України виграла командний залік континентальної першості з боротьби

    • Сьогодні, 22:51
    • Розсилка

    На молодіжному чемпіонаті українська команда завоювала п'ять медалей

    Збірна України виграла медалі в п'яти з восьми вагових категорій на молодіжному чемпіонаті Європи з жіночої боротьби в угорському Сомбатхеї. У командному заліку українська збірна посіла перше місце, випередивши росіянок. Переможницями чемпіонату стали Тетяна Кіт і Лілія Горішіна. Обидві стали вже дворазовими чемпіонками Європи серед молоді. Срібло завоювала Ілона Семків, бронзові нагороди у Оксани Гергель та Ірини Пасічник.

    Чемпіонат Європи з боротьби. До 23 років. жінки

    48 кг
    Срібло- Анжеліка Ветошкина (Росія) - Ілона Семків (Україна), 16-10

    53 кг
    Золото - Лілія Горішіна (Україна) - Лейла Гурбанова (Азербайджан) 11-8

    58 кг
    Золото - Тетяна Кіт (Україна) - Елін Нільссон (Швеція) 8-4

    60 кг
    Бронза - Оксана Гергель (Україна) - Вікторія Фельо (Угорщина) 0: 0, по травмі

    75 кг
    Бронза - Ірина Пасічник (Україна) - Наталія Стржалка (Польща) 4-2

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ