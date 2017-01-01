Жіноча збірна України виграла командний залік континентальної першості з боротьби
- Сьогодні, 22:51
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На молодіжному чемпіонаті українська команда завоювала п'ять медалейЗбірна України виграла медалі в п'яти з восьми вагових категорій на молодіжному чемпіонаті Європи з жіночої боротьби в угорському Сомбатхеї. У командному заліку українська збірна посіла перше місце, випередивши росіянок. Переможницями чемпіонату стали Тетяна Кіт і Лілія Горішіна. Обидві стали вже дворазовими чемпіонками Європи серед молоді. Срібло завоювала Ілона Семків, бронзові нагороди у Оксани Гергель та Ірини Пасічник.
Чемпіонат Європи з боротьби. До 23 років. жінки
48 кг
Срібло- Анжеліка Ветошкина (Росія) - Ілона Семків (Україна), 16-10
53 кг
Золото - Лілія Горішіна (Україна) - Лейла Гурбанова (Азербайджан) 11-8
58 кг
Золото - Тетяна Кіт (Україна) - Елін Нільссон (Швеція) 8-4
60 кг
Бронза - Оксана Гергель (Україна) - Вікторія Фельо (Угорщина) 0: 0, по травмі
75 кг
Бронза - Ірина Пасічник (Україна) - Наталія Стржалка (Польща) 4-2
Джерело: xsport.ua