Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 увійшла в топ-3 світового рейтингу

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У 2018 році баскетбол 3 на 3 дебютує в олімпійській програмі

13 квітня ФІБА опублікувала новий світовий рейтинг національних збірних 3х3, дорослих і юнацьких.

На сьогодні актуальні позиції юнацьких збірних U-18. У 2018-у в столиці Аргентини Буенос-Айресі пройдуть літні юнацькі Олімпійські Ігри. Саме тоді відбудеться дебют баскетболу 3х3 в олімпійській програмі.

Щоб стати учасником юнацької олімпіади без відбору, збірним треба займати місце не нижче восьмого в рейтингу, який буде опублікований 1 квітня 2018.

Зараз чоловіча збірна України U-18 очолює світовий рейтинг, а дівчата перебувають на сьомій позиції.

У рейтингу дорослих збірних чоловіки восьмі, а жінки на 13 квітня – треті. Рейтинг збірних залежить від кількості турнірів, що проводяться на території тієї чи іншої країни, а також кількості гравців, зареєстрованих на сайті www.3x3planet.com, що беруть участь в будь-яких турнірах під егідою ФІБА, як в Україні, так і за її межами.

Джерело: segodnya.ua