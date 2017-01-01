Жіноча збірна України з біатлону посіла 4-е місце в естафеті на етапі КС

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Українки залишилися у чотирьох секундах від п'єдесталу

В Антхольці (Італія) завершилася остання гонка етапу Кубка світу з біатлону, де в жіночій естафеті українська команда посіла 4-е місце.

Наша команда виступала у складі Юлія Журавок, Юлія Джима, Валя Семеренко та Анастасія Меркушина. Українки не дуже вдало розпочали гонку. Журавок на першому етапі використала лише один додатковий патрон, але по швидкості поступилася лідеру 1 хвилину 9 секунд і прийшла на фініш однією з останніх.

Тим не менш, на наступних етапах олімпійські чемпіонки Джима і Меркушина істотно поліпшили становище команди, а на останньому етапі Меркушина боролася з італійкою Вієрер за 3-е місце і бронзову медаль. Втім, на останніх метрах дистанції Меркушина поступилася суперниці в боротьбі за місце на подіумі 4,1 секунди.

Відставання від переможниць склало 37,5 секунди. Перше місце посіла збірна Німеччини, яка подолала дистанцію за 1 годину 09 хвилин 12,4 секунди. На 24,2 секунди відстала команда Франції, на 33,4 - збірна Італії.







Джерело: УНІАН