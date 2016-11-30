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    Журналісти закликали IAAF обнулити всі світові рекорди у легкій атлетиці

    • Вчора, 11:42
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    Cхожу ідею було висунуто ще на початку 2000-х років у Німеччині

    Велика кількість допінгових скандалів і позбавлення призерів різних змагань нагород спонукало Міжнародну асоціацію спортивної преси (AIPS) звернутися до президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Себастьяна Кое з проханням обнулити всі світові рекорди у легкій атлетиці.

    На думку президента AIPS Джанні Мерло, що представляє La Gazzetta dello Sport, рекорди могли встановлюватися нечесним шляхом.

    Варто зазначити, що схожу ідею було висунуто на початку 2000-х років у Німеччині і тоді керівництво IAAF її відкинуло.

    Джерело: mir-la.com

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