Журналісти закликали IAAF обнулити всі світові рекорди у легкій атлетиці

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Cхожу ідею було висунуто ще на початку 2000-х років у Німеччині

Велика кількість допінгових скандалів і позбавлення призерів різних змагань нагород спонукало Міжнародну асоціацію спортивної преси (AIPS) звернутися до президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Себастьяна Кое з проханням обнулити всі світові рекорди у легкій атлетиці.

На думку президента AIPS Джанні Мерло, що представляє La Gazzetta dello Sport, рекорди могли встановлюватися нечесним шляхом.

Варто зазначити, що схожу ідею було висунуто на початку 2000-х років у Німеччині і тоді керівництво IAAF її відкинуло.

Джерело: mir-la.com