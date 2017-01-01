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    «Зірка» мінімально обіграла «Ворсклу»

    • Сьогодні, 09:55
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    У матчі 24-го туру чемпіонату України «Зірка» обіграла «Ворсклу».

    Матч пройшов у суботу в Кропивницькому і завершився з рахунком 1: 0 на користь господарів поля.

    Єдиний гол на 60-й хвилині забив іспанський захисник «Зірки» Екіса Борха, який відзначився після подачі з кутового.

    За десять хвилин до фінального свистка «Ворскла» мала чудовий шанс відігратися, але удар прийшовся в поперечину воріт «Зірки».

    Після цього матчу в активі «Зірки» стало 26 очок, у «Ворскли» залишилося 27. У верхній частині турнірної таблиці другої «шістки» ЧУ команди розташувалися дуже щільно.

    Джерело: УНІАН

    футбол спорт
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