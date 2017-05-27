ЗМІ: Суркіс планує повернутися до керівництва українського футболу

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Григорій Суркіс

Когрес, де пройдуть перевибори президента ФФУ, призначено на 16 червня

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс планує повернутися до керівництва Федерації футболу України. Саме ця інформація була оприлюднена серед запрошених на день народження олігарха Дмитра Фірташа, що пройшло у Відні, і де серед гостей були Ігор та Григорій Суркіси. Про це повідомляє джерело Чемпіона в оточенні Суркіса-старшого, стверджує видання Champion.

За його інформацією, через підвладні собі медіа ресурси Суркіси атакують нинішнього куратора суддівського корпусу Пьєрлуїджі Колліну. Мета такої атаки – відставка італійця і повернення Григорія Суркіса до Федерації футболу України на тлі скандалів в українському футболі, через що втрачається репутація ФФУ.

Ще одним з можливих сценарієв повернення Суркіса в український футбол, є відставка на Конгресі ФФУ першого віце-президента Олександра Бандурка і на це місце один з колективних членів ФФУ висуне Суркіса-старшого.

Нагадаємо, що писали про повернення Григорія Суркіса вже з кінця 2016 року. Справа в тому, що на Конгресі УЄФА у квітні було принято рішення, що в керівний орган УЄФА можуть входити лише діючи керівники своїх національних федерацій. Нині в Григорія Суркіса лише посада почесного президента ФФУ.

Конгрес ФФУ, де пройдуть перевибори президента ФФУ пройде 16 червня.