Знаменита українська легкоатлетка дивом не загинула в ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З травмою голови Ольгу Бібік госпіталізували

Українська легкоатлетка Ольга Бібік потрапила в серйозну аварію. ДТП сталася 3 квітня на ділянці траси Київ - Чернігів. Спортсменка, яка на початку березня стала бронзовим призером чемпіонату Європи в приміщеннях в естафеті 4х400, написала про деталі події у себе в Facebook, опублікувавши фотографії з місця інциденту.

За словами Бібік, всім, хто перебував у машині (а крім спортсменки, там були її коханий Сергій, дружина брата і дворічний племінник), дивом вдалося вижити. У цій аварії, яка, за оповіданням спортсменки, сталася з вини п'яного водія "Жигулів", Бібік розбила голову і тепер перебуває під наглядом лікарів:

"Я потрапила в серйозну ДТП... Я не знаю, яким дивом ми залишилися живі... 03 квітня 2017 року, я (на передньому пасажирському), мій коханий чоловік (за кермом), дружина брата і племінник (2 роки) їхали радісні додому. Рухалися ми лівою смугою в бік Чернігова на швидкості 80 км/год. Назустріч нам в сторону Києва теж лівою смугою рухалася помаранчева машина "Жигулі". Ця машина зупинилася і вирішила нас пропустити, оскільки хотіла зробити розворот через 2 суцільні і розвернутися в сторону Чернігова. Він стояв. Але за 50 метрів почав робити розворот... Сережа різко по гальмах, хотів з'їхати на праву смугу, але він теж з'їжджає направо, і ми його вдаряємо в правий бік, з'їжджаємо в кювет, врізаємося в стовп, стовп летить над дахом машини, падає, а ми, тим часом, зносимо дерев'яний паркан і врізаємося в дерево...

.jpg_01

Я не знаю, яким дивом ми залишилися живі... Ми з Сергієм вилізли всі в крові, я не зрозумію, звідки вона йде, я вся стікаю! Сергій такий же... Таня з дитиною кричать диким вереском... Це дуже страшно!!! Потім виявилося, що у мене кров йде з голови і тече по ногах, я вдарилася об бардачок грудьми і мені було важко дихати (страшно), а у Сергія – кров йшла з носа... Таня і дитина цілі, але налякані, їх двох відвезли добрі люди до Чернігова, а нас – до Козелецької лікарні!!! Спасибі тобі, Боженько, що ми живі !!! Мені зашили голову, оглянули, а Сергію вправили ніс... Зараз ми спостерігаємось, як тільки можемо!

З'ясувалося, що за кермом "Жигулі" був глухонімий, п'яний 20-річний водій, і тому у нас проблеми зі страховою. І потрібен хороший адвокат за цим профілем!

P.S.: Кажуть, що ми народилися в сорочці, і після такого люди не живуть".

Джерело: segodnya.ua