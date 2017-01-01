Золото, срібло і бронза. Українці зібрали повний комплект на Кубку світу

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Кращий результат у екіпажу Кічасова-Горлова

Українка екіпаж байдарочницьвиграв етап Кубка світу в Седезі на дистанції 200 метрів. Другими на дистанції 500 метрів стали каноїсти олімпійські призери. Бронза в фінальному заїзді байдарок-одиночок у

Кубок світу з веслування на байдарках і каное. Седег (Угорщина)

Байдарка-двійка. 200 м. Жінки. Фінал. 1. Марія Кічасова / Анастасія Горлова (Україна) - 36,922.

Каное-двійка. 500 м. Чоловіки. Фінал. ... 2. Дмитро Янчук/ Тарас Міщук (Україна) - 1.41,158 ... 9. Денис Камерилов / Віталій (Україна) - 1.45,920.

Байдарка-одиночка. 500 м. Чоловіки. Фінал. ... 3. Олег Кухарик (Україна) - 1.38,528

Каное-одиночка. 200 м. Жінки. Фінал. ... 5. Людмила Лузан (Україна) - 47,911.

Нагадаємо, що ще чотири медалі українці завоювали в перший день фіналів.

Джерело: xsport.ua