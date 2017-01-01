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    «Зоря» може грати матчі Ліги Європи у Львові

    • Сьогодні, 17:12
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    Інші варіанти – Запоріжжя та Київ

    Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб назвав Львів одним з варіантів домашнього стадіону в Лізі Європи. .

    «Де «Зоря» проводитиме домашні єврокубкові матчі? Поки мені складно відповісти на це питання. Знаю, що один з варіантів - Львів, але може бути і Запоріжжя, коли там встановлять турнікети», - сказав Вернидуб.

    Нагадаємо, що «Зоря» посіла в цьому сезоні в УПЛ третє місце і гарантувала собі участь у груповому турнірі Ліги Європи. Щодо домашньої арени матчів ЛЄ то клуб розглядає три варіанти – київський стадіон «Динамо», «Арену Львів» та запорізьку «Славутич Арену». Наразі остання не відповідає вимогам УЄФА. 

    Джерело: Команда

    футбол спорт
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