  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Зоря» стала бронзовим призером чемпіонату України

    • Вчора, 23:28
    • Розсилка

    У наступному сезоні луганчани стартують з групового етапу Ліги Європи

    Луганська «Зоря» в 31-му турі чемпіонату України на виїзді обіграла одеський «Чорноморець».

    Переможний гол на перших секундах зустрічі на свій рахунок записав Пауліньо. При цьому господарі поля з кінця першого тайму грали в меншості – червону картку заробив Ковалець.

    Ця перемога дозволила луганчанам за тур до фінішу гарантувати собі бронзові нагороди чемпіонату України, що також дає команді право в наступному сезоні стартувати в груповому етапі Ліги Європи.

    футбол спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ