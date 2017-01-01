«Зоря» стала бронзовим призером чемпіонату України

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У наступному сезоні луганчани стартують з групового етапу Ліги Європи

Луганська «Зоря» в 31-му турі чемпіонату України на виїзді обіграла одеський «Чорноморець».

Переможний гол на перших секундах зустрічі на свій рахунок записав Пауліньо. При цьому господарі поля з кінця першого тайму грали в меншості – червону картку заробив Ковалець.

Ця перемога дозволила луганчанам за тур до фінішу гарантувати собі бронзові нагороди чемпіонату України, що також дає команді право в наступному сезоні стартувати в груповому етапі Ліги Європи.