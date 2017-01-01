Зозуля «готовий іти в «Дніпро» пішки»

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Гравець іспанського «Бетіса» прокоментував своє можливе повернення в українську команду

Український форвард «Бетіса» Роман Зозуля, який залишився без ігрової практики через звинувачення в неонацизмі з боку фанатів «Райо Вальєкано», поділився планами на майбутнє в інтерв'ю FootballHub. «Мені потрібно грати. Я розумію, що, якщо я не буду грати, через півроку мені буде дуже важко. Всім буде добре, якщо у мене буде ігрова практика. Є ще варіант, що я можу повернутися в «Дніпро», як у першу команду, за яку я був заявлений по ходу сезону.

Один варіант, щоб я грав ці п'ять місяців – повернутися в «Дніпро». Але, як ми знаємо, на «Дніпро» накладені санкції. Я ще не знаю, що там.

Якщо буде хоча б найменша ймовірність того, що можна повернутися в «Дніпро», то я, звісно, готовий. За цю емблему я готовий битися. Я б уже пішки туди пішов. У Дніпрі було свято футболу, був забитий стадіон, ми грали проти «Наполі», проти ПСВ. Це було надзвичайно, місто жило футболом. Хочеться, щоб ця команда жила», – сказав Зозуля.

Нагадаємо, що 31 січня Зозуля перейшов з «Бетіса» в оренду в інший іспанський клуб «Райо Вальєкано» з Мадрида. Однак пізніше він був змушений піти з цієї команди через агресивно налаштованих фанатів, які звинуватили Зозулю в нацизмі.



