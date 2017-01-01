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    Зозуля повернувся до тренувань з командою в «Бетісі», перехід в «Райо» остаточно зірвано

    • Вчора, 23:21
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    Гравець, який з початку лютого тренувався за індивідуальним планом, сьогодні відновив заняття в загальній групі

    Український форвард Роман Зозуля повернувся до тренувань в загальній групі  «Бетіса», повідомляє Marca.

    З початку лютого Роман Зозуля тренувався в розташуванні  «Бетіса» за індивідуальною програмою, а сьогодні відновив заняття в загальній групі. Через ситуацію, що склалася, згідно з правилами ФІФА Зозуля не може отримувати ігрову практику, оскільки в нинішньому сезоні він вже значився в трьох клубах —  «Дніпрі»,  «Бетіс» і  «Райо Вальєкано».

    Вчора агент 27-річного Романа Зозулі Володимир Кузьменко розповів, що він звернувся до ФІФА з проханням дозволити футболістові перейти в інший клуб, де трансферне вікно ще відкрито. Зозуля виступає за  «Бетіс» з літа минулого року, зігравши в першій половині поточного сезону за андалузійців лише 150 хвилин у Примері.

    Роман є футболістом збірної України і регулярно викликається в розташування національної команди.

    Нагадаємо, що у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов на правах оренди в  «Райо Вальєкано» з другого дивізіону Іспанії, проте через протести і погрози з боку вболівальників Райо» футболіст через один день покинув стан  «Бджіл».


    Джерело: sportarena.com
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