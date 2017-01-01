Зозуля повернувся до тренувань з командою в «Бетісі», перехід в «Райо» остаточно зірвано

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Гравець, який з початку лютого тренувався за індивідуальним планом, сьогодні відновив заняття в загальній групі

Український форвард Роман Зозуля повернувся до тренувань в загальній групі «Бетіса», повідомляє Marca.

З початку лютого Роман Зозуля тренувався в розташуванні «Бетіса» за індивідуальною програмою, а сьогодні відновив заняття в загальній групі. Через ситуацію, що склалася, згідно з правилами ФІФА Зозуля не може отримувати ігрову практику, оскільки в нинішньому сезоні він вже значився в трьох клубах — «Дніпрі», «Бетіс» і «Райо Вальєкано».

Вчора агент 27-річного Романа Зозулі Володимир Кузьменко розповів, що він звернувся до ФІФА з проханням дозволити футболістові перейти в інший клуб, де трансферне вікно ще відкрито. Зозуля виступає за «Бетіс» з літа минулого року, зігравши в першій половині поточного сезону за андалузійців лише 150 хвилин у Примері.

Роман є футболістом збірної України і регулярно викликається в розташування національної команди.

Нагадаємо, що у ніч на 1 лютого Зозуля перейшов на правах оренди в «Райо Вальєкано» з другого дивізіону Іспанії, проте через протести і погрози з боку вболівальників Райо» футболіст через один день покинув стан «Бджіл».





