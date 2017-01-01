Зозуля призупинив кар'єру у збірній України

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Футболіст заявив, що не дотягує до рівня збірної і не хоче займати місце молодих гравців

Нападник іспанського «Бетіса» та національної збірної Роман Зозуля вирішив призупинити свої виступи за збірну України.

«Я віддавався команді кожного матчу. Я завжди готовий битися як востаннє. Зараз я чудово розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Тільки найсильніші та кращі повинні бути у лавах збірної. Це моя особиста думка», – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

27-річний футболіст зазначив, що не хоче бути людиною, «яка буде займати місце молодого та талановитого гравця».

«Я хочу бути не лише футболістом, який є в заявці збірної, а частиною великої футбольної сім'ї. Я готовий завойовувати місце в збірній. Готовий кожен матч викладатись як останній, рвати газон та серце за нашу країну на всіх фронтах гри команди. Хочеться сказати, що я дуже вдячний кожному, хто висловлює мені довіру та підтримує у цей важкий час. Дякую вам, це мене надихає та забов'язує рухатись далі», – вказав футболіст.

«Обіцяю, що я зроблю все, щоб бути достойним гравцем! Коли в мене буде достатьно ігрової практики, та тренери побачуть, що я є достойним бути гравцем збірної, я з гордістю вдягну футболку с тризубом на серці! Але зараз саме час дати дорогу тим хлопцям, які заслуговують проявити себе! Зараз я буду всіма думками з вами, моя сім'я! Я не кажу допобачення – я просто хочу знову показати, що є достойним гравцем збірної України!», – написав Зозуля.