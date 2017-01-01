Зозуля веде переговори з американським клубом
- Сьогодні, 16:38
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Український футболіст сподівається, що найближчим часом угода буде підписанаНападаючий «Бетіса» Роман Зозуля веде переговори з «Нью-Йорк Космос». Українець аж до початку наступного сезону в Ла Лізі може виступати за «Нью-Йорк Космос».
Незважаючи на те, що раніше повідомлялося про відсутність у Зозулі шансів зіграти в поточному сезоні, трансферне вікно в Північній Америці залишається відкритим до 8 травня.
Переговори між сторонами ведуться вже протягом 20 днів. Поки ж домовленості досягти не вдалося. Проте, нападник сподівається, що найближчим часом угода буде оформлена.
Джерело: sportarena.com