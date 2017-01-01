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    Зозуля веде переговори з американським клубом

    • Сьогодні, 16:38
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    Український футболіст сподівається, що найближчим часом угода буде підписана

    Нападаючий «Бетіса» Роман Зозуля веде переговори з «Нью-Йорк Космос». Українець аж до початку наступного сезону в Ла Лізі може виступати за «Нью-Йорк Космос».

    Незважаючи на те, що раніше повідомлялося про відсутність у Зозулі шансів зіграти в поточному сезоні, трансферне вікно в Північній Америці залишається відкритим до 8 травня.

    Переговори між сторонами ведуться вже протягом 20 днів. Поки ж домовленості досягти не вдалося. Проте, нападник сподівається, що найближчим часом угода буде оформлена.

    Джерело: sportarena.com

    футбол спорт США
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