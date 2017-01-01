Зозулю повернуть в «Бетіс» через фанатів-комуністів, які звинуватили українця в «нацизмі»

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Боси «бджіл» пішли на поводу у фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися Зозулі, звинувативши українця у нацизмі

Український форвард Роман Зозуля, напередодні відданий Бетісом в оренду «Райо Вальєкано, повернеться до Севільї, повідомляє SportArena з посиланням на інтерв'ю спортивного директора «Бетіса» Мігеля Торресілья Estadio Deportivo . «Ми говорили з керівництвом «Райо Вальєкано» щодо Зозулі і прийшли до угоди, що він повернеться в Севілью. Зараз він шокований. У нього були проблеми з радикальними уболівальниками в Райо», він навіть написав листа, але це не допомогло», — заявив функціонер.

Таким чином, боси Бджіл пішли на поводу у фанатів команди, які раніше вимагали від клубу позбутися Зозулі, звинувативши українця у нацизмі.

27-річний Роман Зозуля тільки вчора вночі перебрався з «Бетіса» в «Райо Вальєкано» на правах оренди до кінця сезону, але ще до укладання угоди ультрас мадридського клубу, відомі своїми лівими поглядами, публічно звинуватили українця в нацизмі і зажадали від клубу не підписувати його. Тим не менш, клуб не став їх слухати і підписав контракт з Зозулею, який написав відкритий лист до вболівальників, в якому пояснив ситуацію в Україні і свої погляди, але, мабуть, на ультрас це звернення враження не справило.

Примітно, що оскільки Зозуля не зіграв жодної хвилини за «Райо Вальєкано в офіційних матчах, клуб може повернути його Бетісу прямо зараз, уникнувши фінансових санкцій. При цьому сам футболіст не зможе грати в офіційних матчах до кінця сезону, адже по ходу він значився відразу в трьох клубах — «Дніпрі», «Бетіс» і «Райо».

Джерело: sportarena.com