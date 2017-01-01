Зураб Аласанія: ЧС-2018 у Росії показувати не будемо, навіть якщо збірна України туди потрапить

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Голова Національної громадської телекомпанії України – про можливість трансляції матчів чемпіонату світу з футболу

Голова Національної громадської телекомпанії України Зураб Аласанія прокоментував можливість трансляції на телеканалі UA: Перший матчів чемпіонату світу-2018 з футболу в прямому ефірі.

« У питанні трансляції чемпіонату світу-2018 у Росії я буду орієнтуватися на країну. Якщо збірна туди пройде і країна вирішить, що може їхати до РФ і брати участь там, я як глава каналу, навіть ризикуючи відставкою, скажу: « Ми цього не показуватимемо » . Я питав у футбольних великих ієрархів про це, вони кривляться і говорять: « Дай бог, Україна не потрапить » , – заявив Аласанія в інтерв'ю Телекритиці.

Нагадаємо, що минулий Чемпіонат світу в Бразилії транслювали і Перший національний і канали Футбол. У 2015-му році Зураб Аласанія, будучи керівником телеканалу, відмовився від трансляції молодіжного чемпіонату світу, на якому виступала збірна України. Своє рішення він пояснив тим фактом, що у разі трансляції, каналу довелося б крутити рекламу компанії країни-агресора по відношенню до України Газпрому.