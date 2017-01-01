Ким Кардашьян, Синди Кроуфорд и другие яркие гости Fashion Los Angeles Awards 2017

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Кайя Гербер, Пресли Гребер, Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян и Мэрт Алас

Мероприятие традиционно собирает большое количество красиво одетых гостей

Уже третий год подряд издание The Daily Front Row проводит в Калифорнии шумное торжество – церемонию вручения премии Fashion Los Angeles Awards.

Мероприятие традиционно собирает большое количество красиво одетых гостей. В нынешнего году по красной дорожке Fashion Los Angeles Awards прошлись Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Ким Кардашьян, Хейли Болдуин, Лили Дональдсон, дочь Майкла Джексона Пэрис, мама Илона Маска Мэй и другие.

Так, моделью года стала Стелла Максвелл, ангел Victoria's Secret, восходящей звезой – Пэрис Джексон, а мамой года – мама Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Фостер.

Ниже – самые стильные знаменитости церемонии.

Джерело: vogue.ua