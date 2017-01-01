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    Ким Кардашьян, Синди Кроуфорд и другие яркие гости Fashion Los Angeles Awards 2017

    • Сьогодні, 11:15
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    <span>Кайя Гербер, Пресли Гребер, Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян и Мэрт Алас</span>
    Кайя Гербер, Пресли Гребер, Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян и Мэрт Алас

    Мероприятие традиционно собирает большое количество красиво одетых гостей

    Уже третий год подряд издание The Daily Front Row проводит в Калифорнии шумное торжество – церемонию вручения премии Fashion Los Angeles Awards.

    Мероприятие традиционно собирает большое количество красиво одетых гостей. В нынешнего году по красной дорожке Fashion Los Angeles Awards прошлись Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Ким Кардашьян, Хейли Болдуин, Лили Дональдсон, дочь Майкла Джексона Пэрис, мама Илона Маска Мэй и другие.

    Так, моделью года стала Стелла Максвелл, ангел Victoria's Secret, восходящей звезой – Пэрис Джексон, а мамой года – мама Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Фостер. 

    Ниже – самые стильные знаменитости церемонии.

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    Ким Кардашьян в Givenchy
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян
    Хейли Болдуин в Fendi
    Хейли Болдуин
    Стелла Максвелл
    Стелла Максвелл
    Стелла Максвелл
    Стелла Максвелл и Лили Олдридж
    Лили Олдридж
    Иоланда Фостер
    Лили Дональдсон
    Лили Дональдсон
    Мэй Маск
    Мэй Маск
    Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
    Синди Кроуфорд
    Кайя Гербер
    Пэрис Джексон
    Ферги
    Ферги
    Ким Кардашьян, Синди Кроуфорд и другие яркие гости Fashion Los Angeles Awards 2017
    Бьянка Балти
    Бьянка Балти
    Кайя Гербер, Пресли Гребер, Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян и Мэрт Алас
    Кайя Гербер и Синди Кроуфорд
    Хейли Болдуин и Пэрис Джексон
    Синди Кроуфорд и Пресли Гербер
    Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и Пресли Гербер
    Ким Кардашьян, Синди Кроуфорд и другие яркие гости Fashion Los Angeles Awards 2017

    Джерело: vogue.ua

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