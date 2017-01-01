Колишні гравці «Реала» провели майстер-клас для дітей на Тернопільщині

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Колишнім футболістам мадридського «Реала» Івану Пересу та Франсиско Павону подарували вишиванки та іншу українську футбольну атрибутику.

Представники королівського клубу відвідали Тернопільську область. Перес і Павон побували у двох населених пунктах регіону і провели майстер-класи для дітей.

Колишні гравці «Реала» також відвідають ще два міста Тернопільщини. Майстер-класи проходять на місцевих стадіонах. Вхід вільний для всіх охочих.

«Хочемо передати дітям цінності футболу. Передусім - це командна гра, повага до суперника та до арбітрів», - звертається 41-річний Іван Перес до присутніх.

37-річний Франсиско Павон - вихованець «Реала». У свій перший сезон за дорослу команду захисник виграв Лігу чемпіонів. Президент Флорентіно Перес оголосив політику «Зіданів та Павонів». Він мав на увазі, що клуб робить ставку на придбаних зірок і власних вихованців. З різних причин кар'єра у гравця не склалася. Павон не зміг реалізувати свій талант. Сьогодні він грає за команду ветеранів «Реала».

«Ми з Іваном дійшли до думки, що це не наш приїзд сюди є подарунком для дітей. Навпаки. Спілкування і час, проведений тут, дарують нам неймовірні емоції.

Ми робитимемо те, що вміємо найкраще – грати у футбол і передавати свій досвід і вміння дітлахам.

Ми знаємо, що у всьому світі люблять грати у футбол. Для нас важливо провести час з юними футболістами і показати базові принципи футболу. Ми хочемо показати, що суперники за межами поля можуть бути друзями, а тренування важливі, аби досягати успіху в матчах», - каже Павон.

Після офіційної частини почалося найцікавіше – Іван і Франсиско поділили дітей на дві групи і показали їм кілька вправ. Перес аплодував хлопцям після кожного вдалого виконаного елемента.

Після розминки почався матч. Причому на всю ширину поля. Зіграли внічию – 2:2. Гравці «Реала» активно вмикалися у гру, але не перетримували у себе м'яч. Навпаки, давали багато грати дітям. Павон кілька разів дав пас п'яткою.

Після завершення матчу зірки «Реала» обняли і потисли руки всім учасникам гри.

Доки триває фото та автограф сесія, питаю в Переса чи залишиться Зідан у команді після завершення сезону? «Думаю, так», - усміхається Іван.

Дає свій телефон і просить зробити фото разом з Павоном.

Джерело: Gazeta.ua