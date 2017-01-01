Марина Бех: молода та приваблива надія української легкої атлетики

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У 2016 році Марина зайняла 12 місце на Олімпійських іграх в Ріо

Одна з провідних молодих українських легкоатлеток Марина Бех запостила в соцмережах фотографію свого відпочинку в Чорноморську, підписавши її:

«Сонячна погода і трохи вільного часу, щоб провести його на морі».

Марина Бех народилася 18 липня 1995 року. Займається легкою атлетикою вже 8 років.

За цей час дівчина досягла майстра спорту міжнародного класу, виграла «бронзу» юніорського чемпіонату Європи і неодноразово вигравала в місцевих змаганнях.

Також у 2016 році Марина зайняла 12 місце на Олімпійських іграх в Ріо.



