Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії

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Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе»

У товариському матчі, присвяченому трагедії футбольної команди «Шапекоенсе», збірна Бразилії перемогла Колумбію з рахунком 1:0

Єдиний гол у матчі забив екс-вінгер «Динамо» Дуду, який зараз захищає кольори «Палмейраса». У поєдинку взяли участь представники місцевих чемпіонатів. Серед найвідоміших з них: екс-форвард «Мілана» та «Реала» Робінью і колишній хавбек «Ювентуса» та «Атлетіко» Дієгу.

Зустріч відбулась на легендарному стадіоні «Маракана». Всі кошти (300 тисяч фунтів), зібрані з матчу, передадуть сім'ям загиблих гравців.

Товариський матч

Бразилія – Колумбія – 1:0 (0:0)

Гол: Дуду, 47

Джерело: football24.ua