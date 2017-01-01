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    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії

    • Сьогодні, 12:00
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    Матч пам'яті трагедії команди &laquo;Шапекоенсе&raquo;
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе»

    У товариському матчі, присвяченому трагедії футбольної команди «Шапекоенсе», збірна Бразилії перемогла Колумбію з рахунком 1:0

    Єдиний гол у матчі забив екс-вінгер «Динамо» Дуду, який зараз захищає кольори «Палмейраса». У поєдинку взяли участь представники місцевих чемпіонатів. Серед найвідоміших з них: екс-форвард «Мілана» та «Реала» Робінью і колишній хавбек «Ювентуса» та «Атлетіко» Дієгу.

    Зустріч відбулась на легендарному стадіоні «Маракана». Всі кошти (300 тисяч фунтів), зібрані з матчу, передадуть сім'ям загиблих гравців.

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    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії
    Матч пам'яті трагедії команди «Шапекоенсе» між збірними Бразилії та Колумбії

    Товариський матч

    Бразилія – Колумбія – 1:0 (0:0)

    Гол: Дуду, 47

    Джерело: football24.ua

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