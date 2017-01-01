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    «Міс Баскетбол – 2017». Як виглядають найкрасивіші баскетболістки України

    • Сьогодні, 14:37
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    Голосування триватиме до 20 квітня

    Триває конкурс «Міс Баскетбол – 2017» від Федерації баскетболу України.

    За його умовами вболівальники голосують на сайті ФБУ за найвродливішу баскетболістку чемпіонату України.

    «Кожен клуб представив по одному зі своїх делегатів для участі у цьому конкурсі.

    Зокрема, у нас 16 красунь з усіх клубів жіночої Суперліги та сім – з клубів Вищої ліги.

    За умовами конкурсу дівчата мали надіслати три фотографії, з яких одна обов’язково на ігровому майданчику.

    Як не важко це буде зробити, але шляхом голосування (під усіма фото всіх учасниць) саме вам потрібно визначити переможницю», – йдеться на сайті ФБУ.

    Голосування триватиме до 20 квітня.

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    Євгенія Спітковська - Авангард (Київ)
    Євгенія Спітковська - Авангард (Київ)
    Євгенія Спітковська - Авангард (Київ)
    Сінтія Омобоогундже - Вінницькі Блискавки (Вінниця)
    Сінтія Омобоогундже - Вінницькі Блискавки (Вінниця)
    Сінтія Омобоогундже - Вінницькі Блискавки (Вінниця)
    Олена Рижова - Динамо-НПУ (Київ).
    Олена Рижова - Динамо-НПУ (Київ).
    Олена Рижова - Динамо-НПУ (Київ).
    Марта Седельникова - Інваспорт (Харків).
    Марта Седельникова - Інваспорт (Харків).
    Марта Седельникова - Інваспорт (Харків).
    Христина Карп - ІнтерХім (Одеса).
    Христина Карп - ІнтерХім (Одеса).
    Христина Карп - ІнтерХім (Одеса).
    Анастасія Дроздова - ОНМУ-ВІМАР (Одеса).
    Анастасія Дроздова - ОНМУ-ВІМАР (Одеса).
    Анастасія Дроздова - ОНМУ-ВІМАР (Одеса).
    Ірина Максименко - Політехніка (Львів).
    7. Ірина Максименко - Політехніка (Львів).
    7. Ірина Максименко - Політехніка (Львів).
    Христина Ярич - Полтава-Баскет (Полтава).
    Христина Ярич - Полтава-Баскет (Полтава).
    Христина Ярич - Полтава-Баскет (Полтава).
    Ніка Корінна - СДЮСШОР №4 (Миколаїв).
    Ніка Корінна - СДЮСШОР №4 (Миколаїв).
    Ніка Корінна - СДЮСШОР №4 (Миколаїв).
    Вікторія Федоренко - СДЮСШОР №5-ДВУФК (Дніпро).
    Вікторія Федоренко - СДЮСШОР №5-ДВУФК (Дніпро).
    Вікторія Федоренко - СДЮСШОР №5-ДВУФК (Дніпро).
    Вікторія Ковалевська - Сузір'я (Рівне).
    Вікторія Ковалевська - Сузір'я (Рівне).
    Вікторія Ковалевська - Сузір'я (Рівне).
    Віта Горобець - Тім-Скуф (Київ).
    Віта Горобець - Тім-Скуф (Київ).
    Віта Горобець - Тім-Скуф (Київ).
    Марія Біла - Універ ( Тернопіль).
    Марія Біла - Універ ( Тернопіль).
    Марія Біла - Універ ( Тернопіль).
    Аліна Лах - ХАІ (Харків).
    Аліна Лах - ХАІ (Харків).
    Аліна Лах - ХАІ (Харків).
    Катерина Тихонова - Таврійська Зірка (Херсон).
    Катерина Тихонова - Таврійська Зірка (Херсон).
    Катерина Тихонова - Таврійська Зірка (Херсон).
    Вероніка Космач - Чайка (Бердянськ).
    Вероніка Космач - Чайка (Бердянськ).
    Вероніка Космач - Чайка (Бердянськ).
    «Міс Баскетбол &ndash; 2017». Як виглядають найкрасивіші баскетболістки України

    Проголосувати можна в матеріалі за цим посиланням.

    спорт баскетбол
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