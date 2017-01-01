«Міс Баскетбол – 2017». Як виглядають найкрасивіші баскетболістки України
- Сьогодні, 14:37
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Голосування триватиме до 20 квітня
Триває конкурс «Міс Баскетбол – 2017» від Федерації баскетболу України.
За його умовами вболівальники голосують на сайті ФБУ за найвродливішу баскетболістку чемпіонату України.
«Кожен клуб представив по одному зі своїх делегатів для участі у цьому конкурсі.
Зокрема, у нас 16 красунь з усіх клубів жіночої Суперліги та сім – з клубів Вищої ліги.
За умовами конкурсу дівчата мали надіслати три фотографії, з яких одна обов’язково на ігровому майданчику.
Як не важко це буде зробити, але шляхом голосування (під усіма фото всіх учасниць) саме вам потрібно визначити переможницю», – йдеться на сайті ФБУ.
Голосування триватиме до 20 квітня.
Проголосувати можна в матеріалі за цим посиланням.