«Міс Баскетбол – 2017». Як виглядають найкрасивіші баскетболістки України

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Голосування триватиме до 20 квітня

Триває конкурс «Міс Баскетбол – 2017» від Федерації баскетболу України.

За його умовами вболівальники голосують на сайті ФБУ за найвродливішу баскетболістку чемпіонату України.

«Кожен клуб представив по одному зі своїх делегатів для участі у цьому конкурсі.

Зокрема, у нас 16 красунь з усіх клубів жіночої Суперліги та сім – з клубів Вищої ліги.

За умовами конкурсу дівчата мали надіслати три фотографії, з яких одна обов’язково на ігровому майданчику.

Як не важко це буде зробити, але шляхом голосування (під усіма фото всіх учасниць) саме вам потрібно визначити переможницю», – йдеться на сайті ФБУ.

Голосування триватиме до 20 квітня.

Проголосувати можна в матеріалі за цим посиланням.